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- Almanya menşeli 'dijital baskı folyoları' ithalatına damping soruşturması
Almanya menşeli 'dijital baskı folyoları' ithalatına damping soruşturması
- AA
- 27.05.2021 - 10:12
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
YAPILAN İTHALAT, YERLİ ÜRETİME ZARAR VERİYOR
Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalat verileri esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Almanya menşeli ithalatın, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara ve maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.
SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Almanya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.
DAMPİNG SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI NETLEŞTİ
Tebliğle yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.