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    Almanya menşeli 'dijital baskı folyoları' ithalatına damping soruşturması

    Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 27.05.2021 - 10:12
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    Almanya menşeli 'dijital baskı folyoları' ithalatına damping soruşturması

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    YAPILAN İTHALAT, YERLİ ÜRETİME ZARAR VERİYOR

    Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalat verileri esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Almanya menşeli ithalatın, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara ve maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

    SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

    Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Almanya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

    Almanya menşeli dijital baskı folyoları ithalatına damping soruşturması #1

    DAMPİNG SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI NETLEŞTİ

    Tebliğle yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

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