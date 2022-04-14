Almanya Rus gazı ve AB arasında kaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonucunda AB tavır almıştı ancak Almanya doğalgaz konusunda çekimser kaldı. Almanya'nın ekonomisini düşünerek aldığı kararlar eleştiriliyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında Avrupa da bir enerji tedarik tehditi altına girdi. Diğer Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen doğalgazı almama yolunda keskin bir tavır sergilerken, Almanya bu konuda kesin bir tavır göstermedi ve ekonomisi sarsacak adımları atmayacağı sinyalini verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında 50 gün geride kalırken, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'ya, Rus enerjisine olan bağımlılığını kesmek için yapılan baskı artıyor.

Batı kamuoyu Almanya'ya baskı uyguluyor

Alman hükümetinin ekonomiye zarar verecek diye "net tavır" almama taktiğine karşın ülke, Rus enerjisinin fişini çekmek için Batı kamuoyu tarafından büyük bir baskı altında tutuluyor.

Doğalgaz boru hatlarıyla Rusya'ya adeta kelepçelenmiş olan Almanya, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı başaramıyor. Bu durum, "Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" yıkıcı bir algıya yol açıyor.

Almanya, eleştirilerin hedefinde

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'yı insani ve ahlaki değerleri sorgulamaya zorluyor. Eleştirilerin hedefinde ise kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya bulunuyor.

Almanya enerji konusunda Rusya'ya bağımlı

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Alman ekonomisi Rusya'dan enerji almazsa zora girecek

Ekonomistler, Berlin’in Rusya'dan enerji ithal etmeye son vermesi halinde Alman ekonomisinin büyük bir resesyonla karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı 5 ekonomik düşünce kuruluşu, dün Almanya'nın, savaş nedeniyle Rusya'nın enerji arzında ani bir kesinti olması durumunda gelecek 2 yıl içinde 220 milyar avroluk bir ekonomik üretim kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Evler sanayiye elektrik üreten doğalgazla ısıtılıyor

Almanya'da konutların neredeyse yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğalgazla ısıtılıyor.