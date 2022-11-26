Almanya ve Fransa, enerji işbirliğini için ortak bildiri imzaladı

Almanya ve Fransa, enerji işbirliğini için ortak bildiri imzaladı

Rusya-Ukrayna savaşı enerjide krizi tırmandırdı. Avrupa ülkeleri enerji sorununu çözmek için yeni formülleri yürürlüğe koyuyor.

Almanya ve Fransa, kış aylarında artan enerji sorununa çözüm üretmek için işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzaladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkent Berlin’de Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlık Binası’nda imza töreni gerçekleştirildi.

İki ülke arasında enerji alanında dayanışma sağlanacak

Scholz ve Borne, burada iki ülke arasında enerji alanında dayanışma sağlanmasına ilişkin işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bildiriyi imzaladı.

Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının benzeri görülmemiş küresel bir enerji krizine yol açtığına vurgu yapılarak, bu krizde gaz tedarikinde yüzde 40 ile Rusya’ya bağımlı olan Avrupa Birliği’nin (AB) daha hassas durumda olduğu belirtildi.

LNG tedariki artırılacak

Bildiride, Almanya ve Fransa’nın enerji arzının güvenliği için çalışacakları aktarılarak, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinin artırılacağı ve çeşitlendirileceği kaydedildi.

"Bu dostluk meydan okumaların üstesinden gelebileceğini kanıtladı"

Fransa Başbakanı Borne, iki ülke arasındaki dostluğun çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu dostluk sınamalara karşı dayanabileceğini ve meydan okumaların üstesinden gelebileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.