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    Almanya'da enflasyon eylülde yüzde 10'a çıktı

    Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı.
    • 29.09.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 15:25
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    Almanya'da enflasyon eylülde yüzde 10'a çıktı

    Rusya ve Ukrayna savaşının etkisi Avrupa ülkelerinin enflasyonuna olumsuz yansımaya devam ediyor.

    Almanya Federal İstatistik Kurumu verilerine göre, Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı.

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