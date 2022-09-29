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- Almanya'da enflasyon eylülde yüzde 10'a çıktı
Almanya'da enflasyon eylülde yüzde 10'a çıktı
Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı.
- 29.09.2022 - 15:16
- Güncelleme : 29.09.2022 - 15:25
Rusya ve Ukrayna savaşının etkisi Avrupa ülkelerinin enflasyonuna olumsuz yansımaya devam ediyor.
Almanya Federal İstatistik Kurumu verilerine göre, Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı.
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