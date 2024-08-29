Almanya'da ağustosta enflasyon geriledi
Haber Merkezi

Almanya'da ilk okuma sonuçları enflasyonun ağustos ayında yavaşladığını gösterdi.

Ülkede AB uyumlu manşet enflasyon ilk okuma sonuçlarına göre yıllık yüzde 2 arttı.

Avrupa Merkez Bankası faizlerde yeni bir indirime hazırlanırken, Almanya'da gelen son enflasyon verileri yetkililerin elini rahatlattı.

Fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahminleri doğrultusunda ılımlı seyretmesi ile eylül ayında faiz indirimine sıcak bakıyor.

YILLIK ENFLASYON

Temmuz ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

Aylık olarak ise negatif enflasyon izlendi.

AYLIK ENFLASYON

Aylık bazda Almanya'da ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,2 geriledi.

Temmuz'da aylık enflasyon yüzde 0,5 olmuştu.