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    Almanya’da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde

    Avrupa'da yaşanan enerji krizleri, ekonomisi en güçlü ülke olan Almanya'yı vurdu. Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 euronun üzerine çıktı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:19
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    Almanya’da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde

    Brent petrolün varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda yüzde 30'dan fazla artarak 130 doların üzerine çıkması, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

    Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.

    ALMANYA'DA SÜRÜCÜLER REKOR FİYATLARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

    Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın, akaryakıt fiyatlarının yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, Almanya'da sürücülerin depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve motorin fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıkları kaydedildi.

    Almanya’da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde #1

    KOMŞU ÜLKELERDE DAHA UCUZ

    Enerjide Rusya'ya olan bağımlılığının akaryakıt fiyatları üzerinde "olumsuz" etkisi olduğuna değinilen açıklamada, Almanya'nın 2021'de ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 34'ünün Rusya'dan yapıldığı ve Polonya, Avusturya, Çekya, Lüksemburg gibi bazı diğer komşu ülkelerde, akaryakıt fiyatlarının Almanya'ya göre daha ucuz olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Polonya, akaryakıt ürünlerinde KDV oranını geçici olarak yüzde 23'ten yüzde 8'e indirdi. Düzenleme, Doğu'daki komşu ülkede benzin ve dizelin litre başına 15 sente kadar daha ucuz olmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.


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