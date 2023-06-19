Almanya'da algılanan enflasyon açıklananın 3 katı Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da enflasyon resmi rakamlara göre gerilemeye başladı ama vatandaşlarının çarşı pazarda karşılaştığı manzara çok farklı.

AA

Almanya yaşam standardı en yüksek ülkeler arasındayken koronavirüs salgını tedbirleri ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarını artırmasından ötürü yüksek enflasyonla tanıştı.

Alınan tedbirler ve yaşanan gelişmelerle enflasyon düşüşe geçti ama ülkede özellikle hizmet sektöründeki işçiler hayat pahalılığına karşı maaşlarının korunmadığı için isyanda.

Ülkenin havalimanlarında yer hizmetleri görenler ve güvenlik görevlilerinin yaptığı grevlerden ötürü zor günler yaşanıyor.

Algılanan enflasyon açıklananın üç katı

Allianz Trade araştırması, Almanya'da mayıs ayında algılanan enflasyonun yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik oranın neredeyse üç katı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Almanya'da tüketiciler tarafından algılanan enflasyon ile resmi olarak belirlenen enflasyon arasında büyük bir uçurum var.

Mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18'ken resmi olarak belirlenen yüzde 6,1

Allianz Trade, Almanya’da algılanan ve gerçek enflasyona yönelik araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre, Almanya’da tüketiciler tarafından mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik enflasyonun neredeyse üç katı düzeyinde.

Süpermarket ürünlerindeki fiyat değişiklikleri dikkate alındı

Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi.

Uyumsuzluk rapor edildi

Araştırmada, “Bu da çarpık bir tablo ve algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında güçlü bir uyumsuzluk yaratmaktadır.” denildi.

Avrupa içinde de büyük farklılıklar var

Avrupa Birliği’ndeki enflasyonun son zamanlarda ortalama yüzde 8'in üzerinde olduğu hatırlatılan araştırmada, şu bilgi verildi:

Euro bölgesinde mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 6,1 oldu. Bununla birlikte, enflasyon ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Mayısta bu aralık, Yunanistan'da yüzde 2,8'den Polonya'da yüzde 13,0'e ve Macaristan'da yüzde 21,5'e çıktı.

Enflasyondaki temel faktörler

Gröschl, Rusya'ya coğrafi yakınlık, enerji ve gıda ithalatına bağımlılık, fiyatları düşürmek için devlet müdahalesi ve ilgili para biriminin gücünün enflasyondaki temel faktörler olduğunu vurguladı.