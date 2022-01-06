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    Almanya'da aralık enflasyonu son 30 yılın zirvesinde

    Destatis, fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2021 öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 5,3'e çıktı.
    • AA
    • 06.01.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 18:04
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    Almanya'da aralık enflasyonu son 30 yılın zirvesinde

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyonun enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

    1992'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

    Bu da Haziran 1992’den (yüzde 6,2) beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.

    ENERJİ FİYATLARININ ARTMASI ETKİLİ OLDU

    Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

    Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,7 yükseldi.

    Almanya

    YILLIK ENFLASYON ARTTI

    Destatis, 2021'de enflasyonun ortalama yüzde 3,1’e çıkarak 1993’ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını da bildirdi.

    Bu arada, koronavirüs salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020’de ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

    KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ

    Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

    Almanya

    GELECEK AYLARDA ENFLASYON DÜŞECEK

    Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.

    Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

    "ENFLASYONUN DÜZ BİR ÇİZGİDRE AŞAĞI İNMESİ BEKLENEMEZ"

    ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2021’de Almanya'da 1990'ların başından bu yana en yüksek enflasyon artışı görüldüğünü belirterek, “Bugünkü enflasyon rakamları, enflasyon oranlarında artışın zirvesini işaret ediyor. Ancak enflasyonun buradan düz bir çizgide aşağı inmesi pek mümkün değil.” ifadesini kullandı.


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