Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 3,7 oldu Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkileri ile aylık 0,1 artarken, yıllık yüzde 3,7'ye yükseldi.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 öncü verilerini açıkladı.

Almanya'da Kasım 2023'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,7 oldu.

Aralık 2022'de vatandaşların doğalgaz ve diğer ısıtma faturalarının federal hükümet tarafından ödenmesinin baz etkisi olduğunu belirtildi.

Ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son verdi.

Enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE de 2023 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi.

AB uyumlu TÜFE

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tükiteci Fiyat Endeksi (TÜFE) de 2023 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da geçen yıl aralıkta yüzde 3,5 oldu.

Ülkede geçen yıl ortalama enflasyon oranı yüzde 5,9 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)