Almanya'da ayçiçeği yağı sadece birkaç hafta yeterli

Almanya'da ayçiçeği yağı sadece birkaç hafta yeterli

Rusya-Ukrayna savaşı, gıda tedarikinde çeşitli sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.

Berlin Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Birliği (OVID) Genel Müdürü Gerhard Brankatschk, Alman Haber Ajansı'na (DPA) bir açıklama yaparak, Almanya'da ayçiçeği yağının birkaç hafta daha yeterli olacağını hesapladıklarını bildirdi.

UKRAYNA'DAN AYÇİÇEĞİ YAĞI KESİLDİ

Şu anda en önemli ayçiçeği yağı tedarikçisi olan Ukrayna'dan yağın tedarik edilemediğini belirten Brankatschk, Almanya'da yakında bu yağın kıt hale gelebileceğini söyledi.

YEMEKLİK YAĞLARDA BİR DARBOĞAZ OLMAYACAK

Brankatschk, Almanya'da kolza yağı gibi diğer yemeklik yağlarda bir dar boğaz beklenmediğini belirtti. OVID'e göre, Almanya, ayçiçeği yağı ihtiyacının yüzde 94'ünü ithalatla karşılıyor. Ülkede tüketilen yağın sadece yüzde 6'sı yerli üretimden geliyor.

AYÇİÇEĞİ SORUNU DAHA ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Kanada'da hasatta yaşanan ve koronavirüs salgını sürecindeki lojistik sorunlar nedeniyle ayçiçeği yağında yaşanan sıkıntılar, fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden önce belirgin şekilde artırmıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, Rusya ve Ukrayna, dünya ayçiçeği yağı ihracat pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor. FAO, savaştan ötürü azalan tarım üretiminin ithalatçı olan ülkelerde gıda riski oluşturacağını belirterek, yakın dönemde ayçiçeği yağına alternatif olarak soya, hurma ve kolza tohumu yağlarına yönelme olabileceğini kaydetti.