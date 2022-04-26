Almanya'da ekonomiye güven endeksi arttı

Rusya-Ukrayna savaşının ağır etkisi altında kalan Almanya ekonomisinden nisan ayına dair ekonomiye güven anlamında olumlu bir veri geldi.

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi nisan ayında 91.8 ile beklentileri aştı. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 89,1 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



Ifo endeksi Mart'ta 90.8 olarak açıklanmıştı.

Ifo endeksi nedir

Bilgi ve Forschung (Ifo) İş Ortamı İndeksi imalat, inşaat, toptan ve perakende satış ve sonraki alt ay için kendi tahminlerine göre firmaların durumunu belirliyor.