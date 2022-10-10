Almanya'da enerji krizi, şirketlerin iflasını hızlandırdı

Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji fiyatları ve ulaşımda yaşanan zorluklar, Avrupa ülkelerindeki işletmelerin maliyetlerini artırdı.

Almanya, dünyanın ekonomik devlerinden biri olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra Avrupa'yı sarsan savaşın ve beraberinde gelen enerji krizinin izlerini derinden yaşayan bir ülke oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malı daha pahalı hale getiriyor.

İflas dalgası uyarısı

Enerji maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle son zamanlarda Alman siyaset ve iş dünyasından sanayi şirketlerinde bir iflas dalgası uyarısı gelmişti.



İflas oranı yüzde 34 arttı

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz artışları nedeniyle eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 arttığını belirtti.

Eylülde 762 istifa yaşandı

IWH, ülkede şirket iflas trenlerine ilişkin eylül raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da eylülde şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları 762’ye yükseldi.

Kasım ayında iflaslar çoğalabilir

Açıklamada, "Bu ay için, IWH'nin öncü göstergeleri yıllık yaklaşık üçte bir oranında daha fazla iflas rakamlarına işaret ediyor. Kasım ayında, artış yüzde 40'u bile aşılabilir.” denildi.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, ülkede enerji maliyetlerine ek olarak, çalışan ücretleri ve kredi faizleri de arttığını ifade etti.

Şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları tehdidi altında

AA'nın haberine göre, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’ne (BVMW) göre, ülkede şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.