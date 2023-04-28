Almanya'da enflasyon nisanda geriledi Destatis, Almanya’da yıllık enflasyon verilerin, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle nisanda beklentilere paralel şekilde yüzde 7,2 olarak ölçüldü.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2’ye geriledi.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti nisanda yüzde 7,3'e inmesi yönündeydi.

Gıda fiyatları ortalamanın üzerinde arttı

Aynı dönemde enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 6,8 artarken, yıllık artışın gıda fiyatlarında yüzde 17,2 ile tekrar ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 4,7 oldu.

AB uyumlu TÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Gıda fiyatları etkisi

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı, bunun da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tekrarlandı.

Açıklamada, "Nisan 2023'te gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 ile ortalamanın üzerinde artmaya devam etti.” denildi.