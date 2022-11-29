Almanya’da enflasyon yıllık bazda yüzde 10'a yükseldi

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10'a çıktı

Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzlukların etkisiyle Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda, aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

AA'nın haberine göre, kasım ayında tüketici fiyat artışı, bir önceki aya göre yavaşlama gösterdi.

Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 10,4 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Beklenenin üstünde bir yavaşlama gerçekleşti

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,5 oranında aşağı geldi. Piyasa beklentisi ise yüzde 0,2 oranında düşüş olacağı şeklindeydi. Ekimde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,9 oranında artmıştı.

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyatları ise kasım ayında yüzde 11,3 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 11.4 oranında gelmesi yönündeydi. Ekim ayında ise yüzde 11.6 artış yaşanmıştı.