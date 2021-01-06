Almanya'da enflasyon yüzde eksi 0,3

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Dünya ve Avrupa için ekonomik güç açısından önemli bir konumda olan Almanya'da, koronavirüs salgını üretimi ve ihracatı olumsuz etkilese de enflasyon verisi sabit kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, beklentilere paralel aralık ayında değişmedi.

ALMAN ENFLASYONU ECB’NİN TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI

Enflasyonun geçen ay eksi seviyesinde kalmasında, hanehalkının kullandığı enerji fiyatlarındaki yüzde 6'lık azalış ve tüketim mallarındaki KDV indirimi etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında yer aldı.

GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Gıda fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

2016’DAN BU YANA EN DÜŞÜK ENFLASYON

Destatis, 2019'daki yüzde 1,4'lük enflasyonun ardından enflasyonun geçen yıl yüzde 0,5 olduğunu duyurdu. Bu da 2016'dan beri en düşük ortalama enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde eksi 0,7 seviyesinde kaldı.