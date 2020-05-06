Almanya’da fabrika siparişlerinde büyük düşüş yaşandı

Federal İstatistik Ofisi, siparişlerde mart ayında aylık yüzde 15,6 düşüş yaşandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin fabrika siparişleri verisinde 1991 yılından bu yana en büyük düşüşün kaydedildiğini açıkladı.

Söz konusu siparişler, mart ayında aylık yüzde 15,6 azaldı. Piyasa beklentisi, aylık yüzde 10 azalma yönündeydi.

AB ÜYELERİNDEN ALINAN SİPARİŞLERDE YÜZDE 17,9 DÜŞÜŞ

Ocak 2009'da yaşanan düşüş yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

Almanya içi siparişler ve euro bölgesi dışından siparişlerde yüzde 15 düşüş görülürken, diğer AB üyelerinden alınan siparişlerde yüzde 17,9 azalma gerçekleşti.