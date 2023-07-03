Almanya'da her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı, ülkenin her yıl 400 bin kişilik yeni kalifiye iş gücüne sahip olabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı olduğunu aktardı.

AA

Avrupa'da iş gücüne ihtiyaç var.

Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Almanya'daki ihtiyacın her yıl 1,5 milyon göçmene karşılık geldiğini beyan etti.

Schnitzer, ayrıca göçmenlere de verimli olmaları açısından pozitif yaklaşılmasını da önerdi.

Aynı zamanda Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Schnitzer, Almanya'nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmek için göçmelere olan ihtiyacı uygulama önerileriyle birlikte açıkladı.

"Yeni nitelikli iş gücü yasası önemli bir adım"

Monika Schnitzer, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, yeni nitelikli iş gücü yasasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu kaydederek şu bilgiyi paylaştı:

"Yabancılardan Almanca bilmelerini değil ofislerde çalışanların İngilizce öğrenmesini sağlamalıyız"

Örneğin göçmenlerin cesaretini kırmayan ancak hizmet sunan yabancılar daireleri. Yabancı profesyonellerden her iş için Almanca bilmelerini talep etmemeliyiz. Bunun yerine yabancılar dairesi çalışanlarının İngilizce bilmesini sağlamalıyız.

"Hoş geldin kültürü"

Almanya'nın acilen bir "hoş geldin kültürüne" gereksiniminin olduğuna işaret eden Schnitzer, şu ifadeleri kullandı:

Acilen misafirperver bir kültüre ihtiyacımız var. Intel (ABD'li şirket), Magdeburg'da bir fabrika kurar ve yabancı vasıflı işçileri çekmek isterse onların orada hoş karşılandıklarını hissetmeleri gerekir.

"Kalifiye eleman açığı var"

Kız çocukları ve kadınların teknik konularla daha fazla tanıştırılmasını isteyen Schnitzer, bu isteğini şu sözlerle açıkladı: