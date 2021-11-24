Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi düşüşünü sürdürdü

Almanya'da ekimde 97,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda 5’inci aya taşıdı.

Almanya'da tedarik zincirindeki darboğazlar ekonominin büyümesini yavaşlatarak, Ifo İş Ortamı Güven Endeksini kasım ayında 96,5 puan kadar geriletti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Anketi sonuçlarına göre; inşaat, imalat ve hizmet sektörlerinde şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinde gerileme görüldü.

TEDARİK DARBOĞAZI VE KORONAVİRÜS ALMAN ŞİRKETLERİ İÇİN SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisindeki duyarlılığın düşüşe geçtiğini belirterek, "Şirketler, mevcut durumdan daha az memnundu ve beklentileri daha da kötüleşti. Tedarik darboğazları ve koronavirüs salgınında 4’üncü dalga Alman şirketlere sıkıntı oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLİ 4’ÜNCÜ KORONAVİRÜS DALGASI HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN İYİ BİLİNEN OLUMSUZ FAKTÖR"

Bu arada, VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göstergelerin artık küçülen bir Alman ekonomisine işaret ettiğini belirterek, "Sanayi üretimi, malzeme kıtlığı sıkıntısı yaşarken, şiddetli 4’üncü koronavirüs dalgası hizmet sektörü için artık iyi bilinen bir olumsuz faktör.” ifadesini kullandı.

BUNDESBANK: ALMAN EKONOMİSİ DURGUNLUĞA DOĞRU YOL ALDI

Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 22 Kasım'da yayınlanan ekonomiye yönelik aylık raporunda, Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile koronavirüs salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle “durgunluğa doğru yol aldığını” duyurdu.