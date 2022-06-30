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    Almanya'da işsiz sayısı artıyor

    Almanya'da işsiz sayısı, haziran ayında Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımı nedeniyle arttı.
    • 30.06.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:36
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    Almanya'da işsiz sayısı artıyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve evlerinde uzaklayan Ukraynalıların Avrupa ülkelerinde mülteci olarak bulunması o ülkelerin verilerine yansımaya başladı.

    Ukraynalı mülteciler Almanya'daki işsizlik verilerini artırdı

    AA'nın haberine göre, Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı. Almanya'da işsiz sayısının haziranda yüzde 5'ten yüzde 5,3’e çıkmasından Ukraynalı mülteciler sorumlu tutuluyor.

    Almanya'da işsiz sayısı 103 bin arttı

    Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı haziranda artarken, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımı nedeniyle haziranda 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi.

    İşsiz sayısı beklentilerin üzerine çıktı

    Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

    Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da haziranda yüzde 5'ten yüzde 5,3’e çıktı.

    Almanya da işsiz sayısı artıyor #1

    "İşsizlik haziranda keskinleşti"

    Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı olduğunu belirterek, "İşsizlik ve eksik istihdam haziranda keskin bir şekilde arttı. Ancak bu artışlar, Ukraynalı mültecilerin artık İş Bulma Kurumu'na iş arıyor olarak kaydediliyor olması ve dolayısıyla iş gücü piyasası istatistiklerinde görünür olmasından kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.


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