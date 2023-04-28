Almanya'da işsizlik artışta Dünyada merkez bankaları faiz artışını tercih ederken aynı zamanda üretim ve istihdamdan taviz veriliyor. Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya da bu kıskaçtan etkilendi.

AA

Almanya Federal İş Ajansı (BA), nisan ayına ait işsizlik rakamlarını yayınladı.

Durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilediği görüldü.

Almanya'da işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemesiyle nisanda mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bir önceki aya göre 24 bin kişi artarak 2 milyon 567 bine yükseldi.

İşsiz sayısı benlendinin üzerine çıktı

Ülkede yüzde 5,6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 10 bin artması bekleniyordu.

İşgücü piyasasındaki canlanma zayıf kaldı

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasında bahar aylarında beklenen canlanmanın nisanda zayıf kalmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak genel olarak iş gücü piyasası istikrarlı bir durumda." ifadesini kullandı.

Almanya'da işsiz sayısı beklentisi

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 olacağını tahmin ediyor.