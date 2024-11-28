Almanya'da kasım ayı enflasyonu hedeflerin üzerinde kaldı

Haber Merkezi

Alman İstatistik Kurumu'nun (Destatis) verilerine göre, Almanya'da enflasyon kasım ayında yüzde 2,2'ye yükselerek Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir önceki ay kaydedilen yüzde 2 hedefinin üzerine çıktı.

Analistlerin tüketici fiyat endeksinde (TÜFE), yüzde 2,3'lük beklentisine yakın gerçekleşen artış, enerji fiyatlarının etkisiyle şekillendi.

Çekirdek enflasyon yüzde 3’e yükselirken, hizmet fiyatları yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.

EKONOMİK YAVAŞLAMAYA İŞARET

Almanya'da enflasyon kasım ayında Avrupa Merkez Bankası’nın hedef seviyesinin üzerine çıkarak, politika yapıcıların dikkatini ekonomik yavaşlamaya ve enflasyon eğilimlerine çevirdi.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji fiyatlarındaki değişim, enflasyondaki artışın temel nedenlerinden biri oldu. Ancak, Almanya'nın yavaşlayan ekonomik büyümesi, artan işsizlik oranı ve ücret artışlarındaki yavaşlama, önümüzdeki dönemde enflasyondaki baskıyı hafifletebilir. Hizmet fiyatlarındaki enflasyon ise yüzde 4 seviyesinde sabit kalarak dikkat çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, Ekim ayında yüzde 2,9 seviyesindeyken Kasım’da yüzde 3,0’e yükseldi. Bu durum, çekirdek fiyat baskılarının devam ettiğini işaret ediyor.