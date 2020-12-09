Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı arttı

Küresel piyasaların beklediği verilerden birisi olan Almanya'da, koronavirüs salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı kasımda 6 aydan beri ilk defa artış gösterdi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin 7 bin şirketle yapılan Almanya Kısa Çalışma İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde 1 milyon 800 bin olan kısa çalışan sayısı, kasımda 2 milyon kişiye yükseldi.

KISA ÇALIŞANLARIN SAYISI EN SON SALGININ İLK DALGASINDA YAŞANMIŞTI

Kısa çalışanların sayısında en son artış mayısta olmuştu. Koronavirüsün ilk dalgasının yaşandığı mayısta, 5 milyon 700 bin kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı.

Ekimde yüzde 5,4 olan kısa süreli çalışarak sosyal sigorta primine tabi tüm çalışanların payı ise kasımda yüzde 5,9'a ulaştı.

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ BİR SONUÇ"

Ifo iş gücü uzmanı Sebastian Link, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu durum, kasımda yeniden uygulanmaya başlanan koronavrüs tedbirlerinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Konaklama sektöründeki kısa süreli çalışanların sayısının kasımda ekimde göre iki kat artmış olabileceğini belirten Link, “İmalat sektöründe ise kısa süreli çalışanların payı tekrar düştü ve koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana ilk kez yüzde 10 sınırının altında olması muhtemel.” değerlendirmesinde bulundu.