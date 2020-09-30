Almanya'da perakende satışlar, ağustosta e-ticaretle arttı

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke ve dünyada da önemli bir ekonomik güç olan Almanya’da, satışların yüzde 0,5'lik artış öngörüsünün çok üstünde kalması olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

Almanya'da hükümet, koronavirüs salgınına ilişkin bazı ekonomik önlemler almış ve özellikle ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitmişti. Bu hareket de ülkede reel perakende satışlar, bir önceki aya göre yüzde 3,1 yükseldi.

İNTERNET SATIŞLARININ ETKİSİ BÜYÜK

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı perakende satışlara ilişkin ağustos ayı geçici verilerinin yüksek çıkmasında, ağustosta internetten satışların artmasının da etkisi tartışılmaz.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ağustosta sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 24,4 ve gıda dışı perakende satışlarında yüzde 4,5 artış kaydedildi.

Buna karşın gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 10,1 düşüş görüldü.

SONUÇLAR BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GELDİ

Perakende satışların, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın güçlü kalmasının beklendiği ağustosta piyasalardaki aylık yüzde 0,5'lik artış beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İNTERNET SATIŞLARININ ARTIŞI DİKKATİ ÇEKTİ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde reel perakende satışlar koronavirüs salgınına rağmen yüzde 4,2 artarken, internet yolu ile satışlarda yüzde 21,2 yükseliş olması dikkati çekti.