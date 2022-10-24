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    Almanya'da şirketler kredi almakta zorlanıyor

    Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ekonomik sorunlar nedeniyle, ülkedeki şirketlerin krediye ulaşma konusunda zorluk yaşandığını ortaya koydu.
    • 24.10.2022 - 15:50
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    Almanya'da şirketler kredi almakta zorlanıyor

    Rusya-Almanya savaşı nedeni ile enerji krizi ve gıda öncelikli olmak üzere yüksek enflasyon sorunu ile boğuşan Almanya'da faaliyet gösteren şirketlerin şimdi de krediye erişimle ilgili sıkıntılar var.

    Resesyon ve iflas dalgası

    Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.

    Bankalar kredi vermek konusunda isteksiz

    AA'nın haberine göre enstitü, şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayınladı. Buna göre, Alman şirketlerin yüzde 24,3'ü bankaların kredi verme konusunda isteksiz olduklarını belirtti.

    Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'i bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirirken, kimya sektörü ve otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 35'i yeni kredi almanın artık o kadar kolay olmadığını belirtti.

    Klaus Wohlrabe

    "Bazı şirketlerin ayakta kalması zorlaşıyor"

    Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut ekonomik gelişmelerin bankaları daha temkinli hale getirdiğini belirterek, “Bazı şirketlerin yeni krediler olmadan ekonomik hayatta kalması zor olabilir.” ifadesini kullandı.


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