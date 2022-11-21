Almanya’da şirketler maliyetlerin üçte birini müşterilerine yansıtıyor

Almanya'da yüksek enflasyon sonucu yükselen maliyetlerin tamamının müşterilere yansıtılmadığı gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı sorucunda artan enerji fiyatlarının körüklediği enflasyonu yaşayan Avrupalılar, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken Almanya'da, işletmelerin ürünlerine artan maliyetleri kadar zam yapmadığı belirlendi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), İş Anketi sonuçlarına göre, Almanya’da şirketlerin yüksek enerji ve ham madde fiyatları etkisiyle artan maliyetlerini müşterilerine tam olarak yansıtmadığını bildirdi.

İşletmelerin, müşterilerin alım yapmayı kesmesinden endişelendikleri için fiyat artırmadıklarını gündeme getirdi.

Maliyetlerin yüzde 34'ü yansıtıldı

Buna göre Alman şirketleri, son birkaç ayda artan üretim ve alım maliyetlerinin sadece yüzde 34'ünü müşterilerine yansıttı.

Ankete 6 bin 550 şirket katıldı. Alman şirketler, Nisan 2023'e kadar artan maliyetlerin yüzde 50'sini müşterilerine aktarmayı planlıyor.