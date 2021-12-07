Almanya'da tedarik darboğazı güven endeksini düşürdü

Bugün açıklanması beklenen küresel ekonomik verilerinden ZEW güven endeksi, tedarik darboğazları gerekçesiyle 29,9 puana düştü.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi verilerini palyaştı.

Almanya'da yatırımcıların koronavirüs salgınında 4. dalgadan endişe duyması ve sanayi üretimi için tedarik darboğazlarının devam etmesinin etkisiyle aralıkta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 29,9 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçları açıklandı.

ARALIKTA 1,8 PUAN DÜŞÜŞ YAŞANDI

Buna göre, endeks koronavirüs salgının sırasında 4. dalga endişeyle aralıkta önceki aya kıyasla 1,8 puan düştü.

MEVCUT DURUM ENDEKSİ ARALIKTA 19,9 PUAN AZALDI

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralıkta önceki aya kıyasla 19,9 puan azalarak eksi 7,4 puana indi.

ALMAN EKONOMİSİ 4. DALGADAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin koronavirüs salgınında 4. dalgadan olumsuz etkilendiğini belirterek, devam eden tedarik darboğazlarının üretim ve perakende satışlarda baskı oluşturduğunu vurguladı.