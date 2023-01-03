Almanya’da TÜFE yıllık yüzde 8,6 arttı

Avrupa'nın dev ekonomisinin enflasyon verisi açıklandı. Almanya’da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Almanya’da aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), açıklandı. Almanya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 7,9 ile son 71 yılın zirvesinde bulunuyor.

Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, Aralık 2022’de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek, yüzde 8,6'ya geriledi. Gerileme ekonomistlerin beklentilerini aştı

Düşüş devlet katkısından kaynaklandı

Almanya'da ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6’ya geriledi. Böylece 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’a çıkarak 1951’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aylık enflasyon oranı yüzde 0,8

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,4 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,7 ve hizmetlerde yüzde 3,9 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 9,6 yükseldi. AB uyumlu verilere göre ortalama enflasyon ise 2022'de yüzde 8,7'ye çıktı.