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    Almanya'da üretici enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor

    Üretimdeki fiyat artışı tüm dünyada devam ederken dünyanın ekonomik devleri arasında sayılan Almanya'da, rekor serisi altıncı aya taşıdı.
    • 20.06.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:22
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    Almanya'da üretici enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor

    Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

    Alman şirketlerinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte mayısta başta enerji, paketleme ve yem ürünleri olmak üzere fiyatlarını rekor hızla artırdığı bildirildi.

    Üretici enflasyonu yıllık yüzde 33,6 artı

    Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 1,6, Mayıs 2021'e göre yüzde 33,6 yükseldi.

    1949'dan bu yana en yüksek yıllık artış

    Mayıs ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece Aralık 2021'den bu yana üretici enflasyonundaki rekor serisi mayıs ayında da sürdü.

    Sanayi ÜFE, nisan, mart ve şubat aylarında sırasıyla yıllık yüzde 33,5, yüzde 30,9 ve yüzde 25,9 artmıştı.

    Almanya da üretici enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor #1

    Artışın temelinde enerji var

    Destatis açıklamasında “Bir önceki yıla kıyasla üretici fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni enerji ürünlerindeki fiyat eğilimi olmaya devam ediyor.” denildi.

    Doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 210,7 arttı

    Verilere göre, enerji fiyatları, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,1 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 90,4 ve sanayi için doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 210,7 artış kaydetti.

    Mayısta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 25,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 9,4 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,1 artış görüldü.

    Almanya'da et fiyatları yüzde 42,9 artış gösterdi

    Yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 80,2 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları yüzde 42,9 ve kahve fiyatları da yüzde 33,6 yükseldi.

    Gübre fiyatları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 110,9 daha pahalı olurken, mayısta ahşap ambalaj fiyatları yüzde 67,4 ve yem fiyatları yüzde 48,7 arttı.
    ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda mayısta yıllık bazda yüzde 16,5 yükseldi.


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