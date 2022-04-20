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    Almanya'da üretici fiyatları savaşın etkisiyle rekor kırdı

    Üretici fiyatlarının artması o ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar geçen aşamada katlanarak atlamasına neden oluyor. Almanya'da da üretici fiyatları yüzde 30,9 artarak rekora koştu.
    • 20.04.2022 - 12:12
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    Almanya'da üretici fiyatları savaşın etkisiyle rekor kırdı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

    Almanya'da üretici fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle hızlı bir yükselişle, martta 2021'in aynı dönemine göre yıllık yüzde 30,9 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

    Buna göre, Almanya'da ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 4,9, Mart 2021'e göre de yüzde 30,9 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE’nin martta yüzde 28,2 artması yönündeydi.

    1949'dan bu yana en yüksek artış

    Mart ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece sanayi ürünlerinde üretici enflasyonunda rekor serisi mart ayında da sürdü.

    Almanya da üretici fiyatları savaşın etkisiyle rekor kırdı #1

    Doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 144,8 arttı

    Verilere göre, enerji fiyatları, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,8 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 85,1 ve doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 144,8 artış kaydetti.

    Bitkisel yağ fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 72,3 arttı

    Almanya'da üretici fiyatlarında bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 72,3 artış kaydetmesi dikkati çekerken, tereyağı fiyatları yüzde 56 ve kahve fiyatları da yüzde 20,5 yükseldi.


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