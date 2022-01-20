Almanya'da üretici fiyatları zirveye çıktı

Destatis, bugün küresel piyasaların beklediği verilerden birisini yayınladı. Buna göre Almanya'da üretici fiyatları, aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021'e ilişkin Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE) verilerini açıkladı.

Almanya'da üretici fiyatları aralıkta yüzde 24,2 ile 1949'dan bu yana en yüksek seviyesinde

SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 24,2 ARTTI

Almanya'da Sanayi ÜFE, geçen ay kasıma kıyasla yüzde 5, Aralık 2020'ye göre de yüzde 24,2 yükseldi.

VERİ 1949'DAN BUGÜNE TAKİP EDİLİYOR

Destatis açıklamasında, "Aralık ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artıştı." denildi.

Aralık ayında Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 19,4'lük artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Sanayi ÜFE, kasım ayında da yüzde 19,2'lik artışla kasım 1951'den beri en yüksek yıllık artışı kaydetmişti.

ENFLASYON İÇİN ÖNCÜ GÖSTERGE

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 69 ARTTI

Verilere göre, enerji fiyatları, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 74,3 ve doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 121,9 artış kaydetti.

Aralıkta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 19,3, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,7 ve sermaye malı fiyatlarında da yüzde 3,8 artış görüldü.

ALMANYA'DA KAĞIT FİYATI YILLIK YÜZDE 30,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 54,5 daha pahalı olması dikkati çekerken, kağıt ve karton fiyatlarındaki artış yüzde 30,3 oldu. Kahve fiyatları da yüzde 10,6 arttı.

ENERJİ FİYATLARI HARİÇ SANAYİ ÜFE'NİN ARTIŞI DAHA DÜŞÜK

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aralıkta yıllık bazda yüzde 10,4 yükseldi.

Bu arada, koronavirüs salgınının ilk yılı olan 2020'de yıllık ortalama yüzde eksi 1 olan Sanayi ÜFE, 2021'de ortalama yüzde 10,5'e yükseldi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,8 artması dikkati çekerken, petrol fiyatlarındaki artış yüzde 27,6 ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 35,9 oldu.