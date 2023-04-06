Almanya'da yeni konut inşaat maliyetleri hızlı artıyor Dünyada kira ve konut fiyat artışı sorunu devam ederken konut maliyetleri de yükselmeye devam ediyor.

AA Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni konutların inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı. Almanya, yeni konutlar için inşaat maliyetleri keskin şekilde artmaya devam eden ülkelerin arasında yer alıyor. İnşaat maliyetleri yüzde 15,1 artış gösterdi Almanya'da yeni konutlar için inşaat maliyetleri şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 arttı. Mayıs 2022'de inşaat maliyetleri zirveyi görmüştü Bir önceki istatistiklerin açıklandığı Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 16,9 artan yeni konutların inşaat fiyatları Mayıs 2022'de, yüzde 17,6'lık yükselişle 50 yıldan fazla bir sürenin ardından en yüksek artışı kaydetmişti. "Faiz oranlarında gözle görülür şekildeki artışın etkisi" Analistler, faiz oranlarında gözle görülür şekildeki artışın ardından yeni konutlar için inşaat maliyetlerindeki "muazzam" yükselişin ev sahibi olmak isteyenleri ve yatırımcıları planlanan projelerden kaçınmaya yönelttiğini savundu. Gözden Kaçmasın İngiltere’de konut fiyatları yüzde 1,6 arttı Haberin Detayları