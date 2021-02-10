Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 1 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon, Temmuz-Aralık 2020 döneminde art arda 5 ay ekside kalırken, ocak ayında yüzde 1’e yükseldi.

Türkiye'nin ihracat potansiyelinin en yoğun olduğu ülke konumundaki Almanya'daki enflasyon verisi, bugün takip edilen veriler arasındaydı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta 2020'in aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle yüzde 1 seviyesine yükseldi.

KDV İNDİRİMİNİN OCAKTA SONA ERMESİ ETKİLİ OLDU

Destatis açıklamasında, enflasyonun geçen ay pozitif olmasında, koronavirüs salgını nedeniyle uygulan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesi ve iklim vergisinen etkili olduğu belirtildi.

Ocaktaki artışa karşın Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti.

OCAKTA AYLIK BAZDA YÜZDE 0,8 ARTIŞ

Ülkede enflasyon, ocak ayında aylık bazda da yüzde 0,8 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları, ocakta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü. Motor yakıtı fiyatları yıllık yüzde 2,9 azalış gösterirken, doğalgaz fiyatlarında yüzde 2 artış oldu.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ocakta yıllık yüzde 2,2 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Almanya'da hükümet ekonominin koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARINI DESTEKLEMEK İÇİN TON BAŞINA KARBONDİOKSİT FİYATLARI 25 EURO

Ülkede İklim Yasası’nda yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için ton başına karbondioksit fiyatları 2021 için başlangıç fiyatı 25 euro olarak belirlenmişti.