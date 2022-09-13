Almanya'da yüksek faturalar gündem oldu

Gaz fiyatlarında artışa dikkat çeken Alman gazeteleri, bakım yerlerinin lüks haline geldiğini yazdı. Alman siyasetçi Klingbeil, "Her halükârda krizin faturasını ödemek zorundayız" dedi.

Bakım çalışmalarını gerekçe gösteren Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını kesti.

Kıtada Rusya-Ukrayna Savaşı ile tırmanışa geçen hayat pahalılığı, enerji kriziyle farklı bir boyut kazandı.

Almanya'da yaşayanlar, yüksek gaz faturaları nedeniyle şikayetçi.

Bild: Gaz, 14 kat daha pahalı

Bild gazetesi, Saksonya eyaletine bağlı Zwickau şehrinde yaşayan 70 yaşındaki Dietmar'ı gündeme getirdi.

"Gaz, 14 kat daha pahalı" başlıklı haberde, sonbahar için enerji tasarrufu planları yapan Dietmar'ın, gelen fatura karşısında "şoke olduğuna" dikkat çekildi.

Haberde, "Dietmar, Alman gaz tedarikçisi MITGAS'tan aldığı mesajdan sonra evinin önündeki merdivenlerde oturdu. Aylık masrafı kasım ayına göre 165 eurodan 2 bin 268 euroya çıkarıldı. Bu da neredeyse 14 kat artış demek." ifadeleri kullanıldı.

"Bakım yerleri lüks oldu"

Aynı gazetenin bir başka haberinde, "Bakım yerleri lüks oldu. Bunun nedeni artan maliyetler ve bakım maaşlarıdır." denildi.

Bakım için işverenler derneğine göre, söz konusu ülkede ihtiyacı olan birçok kişi, ayda 1000 euroya kadar ek maliyetlerle karşı karşıya kaldı.

Almanya'da artan enerji fiyatları

"Focus.de" adlı internet sitesi de enerji tedarikçilerinin gaz fiyatlarını büyük ölçüde artırdığını yazdı.

Yıllık gaz tüketimine ilişkin fiyatlarda ciddi oranlarda tımanışlar yaşandığı belirtilerek, "Bazı gaz müşterileri 2021 kışında daireleri için daha yüksek gaz tüketimi kaydettiği için, enerji sağlayıcıları ön ödemeyi 10 kat artırdı." notu paylaşıldı.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Lars Klingbeil, önümüzdeki kış için kıt gaz kaynakları ihtimaline işaret ederek, elektriğin yanı sıra gaz fiyatlarını da düzenlemeyi savundu.

"Her halükârda krizin faturasını ödemek zorundayız"

"Elektriğin uygun fiyatlı kalmasını sağlayacağız." diyen Klingbeil, "Ancak gaz piyasasına da müdahale etmemizi, gazın satın alınabilir durumda kalmasını veya yeniden satın alınabilir olmasını sağlamamızı şiddetle savunuyorum." şeklinde konuştu.

Artan ham madde fiyatlarına karşı hükümet önlemlerinin alınması lehinde konuşan Klingbeil, ARD'ye verdiği demeçte, "Her halükârda krizin faturasını ödemek zorundayız." diye ekledi.