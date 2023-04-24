Almanya’daki havalimanında grevler 300’ün üzerinde uçuşu iptal ettirdi Çalışanların maaşına zam yapılmadığı gerekçesiyle düzenlediği grevler Alman havalimanlarında kaosa neden oldu.

AA

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında çalışan güvenlik personelinin sonuçları ağır oldu.

Almanya'da bu iki havalimanındaki güvenlik görevlileri hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talep ediyor.

Güvenlik görevlilerinin uyarı grevleri 300’ün üzerinde uçuşun iptal edilmesine yol açtı.

Bir günlük iş bırakma eylemi

Havalimanında görevli güvenlik görevlileri Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu.

Buralarda hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanlar grev yaptı.

Verdi Sendikasının çağrısıyla bu sabah 03.00'te başlayan uyarı grevi gece yarısı sona erecek.

Uyarı grevi

Berlin-Brandenburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada uyarı grevinden dolayı bugün hiçbir uçağın kalkmadığı belirtildi.

220 uçuş iptal edildi

Böylelikle havalimanından kalkacak yaklaşık 220 uçuşun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'na inecek 240 uçuşun yaklaşık 70'inin yapılamadığı aktarıldı. Hamburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da grevden olayı 31 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Çalışanlar gösteri yaptı

Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan gösteri yaptı.

"Ek ücret müzakeresi 3 yıldır sürüyor"

Verdi Sendikasından Enrico Rümker, 3 yıldan beri hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve fazla mesai yapan çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılması konusunda işverenlerle müzakerelerde bulunduklarını ifade eden Rümker, işverenlerin şimdiye kadar bu konuda harekete geçmediğini aktardı.

Rümker, “İşverenlerin, çalışanlarını ciddiye almasını ümit ediyorum. Çünkü çalışanlar net bir sinyal veriyorlar. Bugün yine hiçbir uçak BER’den kalkmadı. Bu sinyalin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Şimdi işverenlerin harekete geçmesi lazım." dedi.

Rümker, eğer anlaşma olmazsa grevlerin devam edeceğini kaydetti.

Sendika ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler 27-28 Nisan'da yapılacak.