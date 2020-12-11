Almanya'nın 2021 bütçesi meclisten geçti

Alman hükümeti, 2021’de yaklaşık 500 milyar euro harcama yapmayı ve 180 milyar euro borçlanmayı planlanıyor.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koalisyon hükümetinin 180 milyar euro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 619 milletvekilinin katıldığı oylamada 361 milletvekili "evet", 258'i "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

ALMAN HÜKUMETİ, GELECEK YIL YAKLAŞIK 500 MİLYAR EURO HARCAMA YAPACAK

Bütçeye göre, Alman hükümeti, gelecek yıl yaklaşık 500 milyar euro harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu rakam, 2019’nın bütçe planına göre 155 milyar euro daha fazla harcama anlamına geliyor.

BORÇ FİNANSI İÇİN AYRILAR RAKAMLAR

Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alınarak, federal hükümete ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmek için bu yıl 218 milyar euroya kadar net yeni borç alma izni vermişti.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların 3’te birinden fazlasının yani yaklaşık 180 milyar yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor.

ŞİRKETLERE HİBE İÇİN 39.5 MİLYAR EURO

Alman hükümeti, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle, şirketlere 39 milyar 500 milyon euroluk hibe verilmesini planlarken, bütçede salgına karşı aşıların tedariki için de yaklaşık 2 milyar 700 milyon euro ayırdı.