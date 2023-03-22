Almanya'nın 2023 büyüme tahmini arttı Avrupa'nın ekonomik devi Almanya'nın 2023 büyüme tahmininin yüzde 0,2'ye yükseldiği açıklandı.

AA

Önce koronavirüs salgınının yol açtığı kısıtlamalar, ardından Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji ve gıda krizi tüm dünyanın ekonomik dengelerini altüst etti.

Savaşın, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri için daha yıkıcı etkileri oldu.

Almanya'nın verileri, Avrupa'nın ekonomik devi olarak önem kazandı.

Büyüme beklentisi yüzde eksi 0,2’den yüzde 0,2’ye çıkartıldı

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), daha istikrarlı enerji arzı nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH büyüme tahminini 2023 için yüzde eksi 0,2’den yüzde 0,2’ye revize etti.

Almanya'nın büyümesini de 2024 için de yüzde 1,3 olarak belirledi.

Alman hükümetinin büyüme tahmini aynı

Öte yandan, Alman hükümeti de ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

"Enflasyon Alman ekonomisini baskılamaya devam ediyor"

Enflasyonun Avrupa'nın en büyük ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine dikkati çeken kurul, özellikle daha istikrarlı enerji arzı nedeniyle ekonomik görünümün biraz daha iyileştiğini, fakat gergin olmaya devam ettiğini belirtti.

"Bu yıl ortalama enflasyon yüzde 6,6 olacak"

Enerji maliyetleri ve tedarik zinciri kesintileri dünya genelinde fiyatları artırmaya devam ederken, SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 6,6 olacağını tahmin ediyor.

Enflasyon hedefi 2024’te yüzde 3

Kurul, enflasyonun 2024’te yüzde 3’e ineceği tahmininde de bulundu.

"Satın alma gücünün düşmesi ekonomik toparlanmayı önlüyor"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: