Almanya'nın en büyük bankasının hisseleri finansal kriz korkusuyla çakıldı Fed'in son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stresi daha da artırdı. Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Hisse senedinin fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

AA

İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmeler ve ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart'tan beri baskı altına almıştı.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri de tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle son üç gündeki düşüşünü sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stres artmaya devam ederken Deutsche Bank hisseleri cuma günü yüzde 9 değer kaybederek 8,5 avroya geriledi.

Perşembe günü de hisseler yüzde 3,2 düşüşle günü tamamlamıştı.

Böylece bankanın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti son üç günde yaklaşık yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükselirken hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

"Endişeye gerek yok"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank'ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından bankanın çok kârlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söyledi.