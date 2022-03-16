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    Almanya'nın en büyük enerji şirketi, Rus şirketlerinden gaz alımını durdurdu

    Almanya'nın Rus gazını reddetmeyeceği haberleri, yatıştırıcı etki sağlayarak, Doğalgaz fiyatlarının düşmesine etken oldu. Ancak şimdi Almanya'dan tam tersi bir adım geldi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 16:15
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    Almanya'nın en büyük enerji şirketi, Rus şirketlerinden gaz alımını durdurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya yaptırım kararı alınmaya devam ediliyor.

    Almanya’nın en büyük enerji şirketi E.ON, Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un Avrupa’daki şirketlerinden gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı.

    GAZIN KÜÇÜK BİR MİKTARI GAZPROM'DAN

    E.ON İcra Kurulu Başkanı Leonhard Birnbaum yaptığı açıklamada, şirketin Gazprom ile uzun vadeli tedarik sözleşmesi bulunmadığını ancak portföyündeki küçük bir doğalgaz miktarının Gazprom şirketlerinden satın alındığını belirtti.

    Almanya nın en büyük enerji şirketi, Rus şirketlerinden gaz alımını durdurdu #1

    "KARARIN SONUÇLARININ OLACAĞI BEKLENİYOR"

    Birnbaum, yıllık basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Rus doğal gaz pazarı hedef bölgelerimizden biri değil. Ancak enerji ithalatında artan bir fiziksel kıtlık varsa, bunun bizim için de sonuçları olacaktır." dedi.


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