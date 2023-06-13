Almanya'nın enflasyonu açıklandı Almanya'da tüketici enflasyonu daha önce açıklanan geçici sonuçların onaylanması ile yüzde 6,1 oldu. Tüketici fiyatları Mayıs 2023'te Nisan 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düştü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Mayıs 2023 verilerini aktardı.

Destatis'e göre mayısta Almanya'nın enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde + 6,1 bir önceki aya göre - yüzde 0,1 olarak açıklandı.

Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre + yüzde bir önceki aya göre - yüzde 0,2 oldu.

Almanya'da geçen yılın aynı ayına göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim olarak ölçülen enflasyon oranı , Mayıs 2023'te yüzde +6,1 oldu. Mart ve Nisan 2023'te enflasyon oranı hala yüzde 7'nin üzerindeydi.

"Enflasyon oranı yüksek kalmakla birlikte zayıflamaya devam etti"

Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, enflasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Enflasyon oranı böylece zayıflamaya devam etti, ancak yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış aynı aya göre önemli ölçüde düşüktü, geçen sene. Federal İstatistik Ofisi'nin de bildirdiği gibi, tüketici fiyatları Mayıs 2023'te Nisan 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düştü.

Enerji ürünleri yıllık yüzde 2,6 daha pahalı

2023 yılı Mayıs ayında enerji ürünleri fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Enerji ürünlerinin fiyatı bu nedenle önemli ölçüde zayıfladı.

Mart 2023'ten bu yana enerji fiyatlarının ortalamanın altında yükselmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda geçen yıl yaşanan güçlü fiyat artışlarından kaynaklanan baz etkisi sorumlu.

Federal hükümetin üçüncü yardım paketinde yer alan elektrik, doğalgaz ve merkezi ısıtma için fiyat freni gibi önlemler de enerji fiyatı gelişmelerinin zayıflamasına katkıda bulundu.

Gıda, Mayıs 2022'ye kıyasla + yüzde 14,9 ile en güçlü fiyat etkeni olmaya devam ediyor

Gıda fiyatları 2023 Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı. Gıda fiyat enflasyonu bir miktar zayıflamış olsa da, mal sektörleri arasında açık ara en güçlü fiyat etkeni olmaya devam ediyor.

Enerji ve gıda hariç enflasyon oranı +yüzde 5,4

Mayıs 2023'te enerji hariç enflasyon oranı +yüzde 6,5 oldu. Enerji ve gıda hariç enflasyon oranı +yüzde 5,4 ile daha düşüktü ve gıda fiyatlarının genel enflasyonu ne kadar güçlü etkilediğini gösteriyor. Bu parametre aynı zamanda diğer mal sektörlerinde de enflasyonun hala yüksek olduğunu açıkça ortaya koydu.