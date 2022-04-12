Almanya'nın enflasyonu martta yüzde 7,3'e çıktı

Dünyada enflasyon verileri yükselmeye devam ederken Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da da enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş, tedarik endişelerinin körükleyerek doğalgaz başta olmak üzere enerji fiyatlarını artırdı. Koronavirüs salgınından çıkmaya çalışan Avrupa ekonomisi tedarik zincirelerinde aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'nın yıkılmaz ekonomisinin sahibi Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı nihai verilerini açıkladı.

Almanya'daki enflasyon yüzde 5,1'den yüzde 7,3'e çıktı

Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İran-Irak savaşının petrol fiyatlarını artırmasından bu yana görülen en yüksek seviye

AA'nın haberine göre, Destatis’in açıklamasında, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

Aylık enflasyon artışı yüzde 2,5 oldu

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yükselişi enflasyonu tetikledi

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 39,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz fiyatları yüzde 41,8, akaryakıt fiyatları yüzde 47,5, elektrik fiyatları yüzde 17,7 arttı. AB uyumlu TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkisi

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olurken, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Almanya'da gıdada gelecek 3 ayda da fiyat artışları bekleniyor

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayınlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.