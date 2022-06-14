Almanya'nın hava yolu personel sıkıntısı için Türk çalışan talebi

Avrupa'daki havaalanları ve hava yollarında yaz tatili öncesi personel sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun çözümü için geçici olarak Türkiye'den 2 bin kişi istihdam etmek isteniyor.

Koronavirüs salgınındaki kısıtlamaların kaldırılması ve hastalığın etkilerinin azalmasıyla insanlar tekrar seyahat etmeye başladı. Özellikle yaz tatili nedeniyle seyahatlerin artması bekleniyor.

Almanya dahil olmak üzere Avrupa'daki havaalanları ve hava yollarında, yaz tatili öncesi personel sıkıntısı duyuluyor.

Haftalardır sorun yaşanıyor

Haftalardır yaşanan sorunlar uçuş iptalleri ve gecikmelere de neden olurken, yaz tatili sezonuna yönelik personel sıkıntısı endişesi artıyor.

Seyahat yoğunluğuna çözüm aranıyor

Almanya'da, yaz tatilinde beklenen seyahat yoğunluğuna çözüm aranıyor. Ülkede Birleşik Hizmet Sendikası'na (Ver.di) göre, Frankfurt, Hamburg veya Berlin gibi büyük havaalanları, güvenlik kontrolü veya check-in gibi yerdeki tüm hizmet alanlarında personel eksikliği nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyor.

Federal polisin kontrolde yer alması çözümü öne sürüldü

Bazı Alman politikacılar, çözüm olarak federal polisin havalimanlarında kontrol geçişlerinde de yer alması önerisinde bulunuyor.

Uçuşlar iptal olabilir

Personel eksikliği için çözüm bulunmaması halinde sadece Lufthansa'nın, temmuz ayında Münih ve Frankfurt'taki 900 uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Türkiye'den 2 bin kişi istihdam edilebilir

Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sundu.

Yurt dışından işçi alımı formülü teklif edildi

Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denildi.

Türkiye'den gelecek işçilerin özellikleri

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçilerin özellikleri arasında; A2 seviyesinde Almanca konuşmaları, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olmaları ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılamaları sayılıyor.