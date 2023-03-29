Almanya'nın kamu borcu rekor kırdı Almanya'nın kamu borcu, enerji kriziyle 2,37 trilyon euro ile rekor seviyeye yükseldi

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin kamu borcunu açıkladı.

Destatis'in açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu atışa geçti.

Kişi başına düşen kamu borcu 28 bin 155 euro

Ülkenin kamu borcu geçen yıl 46,1 milyar euro artarken, kişi başına düşen kamu borcu 28 bin 155 euro oldu.

Kamu borcu toplamda 2 trilyon 367,3 milyar euroya ulaştı.

Koronavirüs salgını da etken

Destatis, artışın ana nedeni olarak "koronavirüs salgınını olumsuz etkilerine karşı ve mevcut enerji krizinde finansman ihtiyaçlarını" gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji kriz

Böylece salgında geçen 3 yılın ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizinin ardından Almanya, rekor düzeyde borçla karşı karşıya kaldı.

Federal kamu borcu, 71,9 milyar euro arttı

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 71,9 milyar euro artarak 1 trilyon 620,4 milyar euroya ulaştı.

Belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 4,4 arttı

Eyaletlerin borcu yüzde 5 azalışla (31,7 milyar euro) 606,8 milyar avroya gerilerken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 4,4 artışla 140,1 milyar euroya yükseldi.

Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşmişti.

Enerji krizi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo, Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Enerji krizi sonrası kömür ve nükleer enerji politikalarını yeniden değerlendiren Almanya, 14 termik santral ünitesini çalıştırırken, 3 üniteyi de acil durumlarda faaliyete hazır konuma getirmişti. Kış mevsiminde olası bir enerji sıkıntısına karşı daha önce kapanması planlanan 3 nükleer santralin acil durum rezervi olarak beklemede tutulmasına karar verilmişti.

Öte yandan, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre, Almanya, toplam 268,1 milyar euro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu.