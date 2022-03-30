Almanya'nın kamu borcu rekor seviyede

Destatis verilerine göre Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 146,9 milyar euro artarak rekor seviyeye yükseldi

Koronavirüs salgınına karşı yapılan maddi destekler Almanya'da kamu borcunun artmasına neden oldu.

Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'nın kamu borcu 2021'de 146,9 milyar euro artarak, 2 trilyon 319,8 milyar euro olurken, kişi başına düşen kamu borcu 27 bin 906 euro olarak belirlendi.

KAMU BORCU YÜZDE 6,8 ARTTI

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'nın geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2020 sonuna göre yüzde 6,8 artarak 2 trilyon 319,8 milyar euroya yükseldi.

KİŞİ BAŞI KAMU BORCU 27 BİN 906 EURO OLDU

Kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 128 eurodan 27 bin 906 euroya yükseldi.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 145 milyar euro artarak 1 trilyon 548,5 milyar euroya ulaştı.

Eyaletlerin borcu yüzde 0,3 yükselişle 638,1 milyar euroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 0,2 azalışla 133,1 milyar euroya geriledi.