Almanya'nın kasım ayı enflasyonu açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'nın kasım ayı enflasyonu yüzde 10 oldu.

Almanya'da kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamı, beklentiler doğrultusunda geldi. Almanya’da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10 oldu.

Böylece enflasyon oranı, Ekim 2022'deki yüzde 10,4'ün ardından biraz zayıfladı.

"Enerji ve gıda fiyatları yüksek"

Dr. Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel açıklanan enflasyon verisi ile ilgili olarak, “Enerjinin yanı sıra diğer birçok malın fiyat artışlarını giderek daha fazla gözlemliyoruz. Gıda fiyatlarında devam eden artış, özellikle özel hanehalkları için belirgindir.” dedi.

Aylık enflasyon 0,5 düştü

Enflasyon Almanya'da aylık bazda ise eksi 0,5 seviyesine düştü.

TÜFE, ekim ayında ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

Enerji ürünleri yıllık bazda yüzde 38,7 arttı

Destatis verilerine göre, enerji ürün fiyatları Kasım 2022'de, hafifletme önlemlerine rağmen bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 arttı, ancak fiyat artışı bir miktar zayıfladı.

Hanehalkı enerjisi özellikle yüzde 53,2 ile keskin bir şekilde artmaya devam etti: doğalgazın fiyatı yüzde 112,2 ile iki kattan fazla arttı ve merkezi ısıtmanın fiyatı yüzde 36,6 oldu. Diğer enerji kaynaklarıyla ısıtma da daha pahalı hale geldi: yakacak odun, odun peleti veya diğer katı yakıt fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,3 arttı, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 55 daha yüksekti. Elektrik yüzde 27,1 arttı. Tüketiciler yalnızca ev enerjisi için değil, aynı zamanda yakıt için de (yüzde 14,6) önemli ölçüde daha fazla ödemek zorunda kaldı.