Almanya’nın köklü firmaları bir bir iflas ediyor

Almanya’nın köklü firmaları bir bir iflas ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonucu ortaya çıkan enerji krizi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlar, Avrupa'da yüzlerce firmayı iflasın eşiğine getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşından en fazla Avrupa ülkeleri zarar gördü. Enerji ve gıdada yaşanan olumsuzluklar kendisini şirketlerin cirolarında da belli etti.

Avrupa'nın en sağlam ekonomisine sahip olan ve Türkiye'nin de ihracattaki en büyük pazarı konumundaki Almanya’da, bu ay birçok köklü firma iflasını duyurdu.

Köklü Aman firmaları iflasla karşı karşıya kaldı

Almanya’da, yüz yılı aşkın zamandır hizmet veren birçok köklü firmanın ekim ayı içerisinde iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

İflas eden köklü firmalar

Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.

İflasın nedeni yüksek enerji fiyatları

Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde 100 pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı." ifadeleri kullanıldı.

İflas başvurularında yüzde 34 artış yaşandı

İHA'nın haberine göre, Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) son yayınladığı araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı.