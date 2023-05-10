Almanya'nın nisan ayı enflasyonu açıklandı Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı nisan ayında yüzde 0,4 arttı ve yıllık olarak da 8 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 7,2'de teyit edildi.

AA

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), çarşamba günü açıklanan nihai verilere göre, Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu nisan ayında son 8 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 7,2'ye geriledi.

Rakam mart ayındaki yüzde 7,4'ten düştü.

Aylık bazda, Almanya Tüketici Fiyatları Endeksi nisan ayında yüzde 0,4 arttı.

Destatis başkanı Ruth Brand, "Enflasyon oranı bu nedenle üst üste ikinci aydır yavaşladı, ancak yüksek seviyede kalmaya devam ediyor." dedi.

Destatis'e göre enflasyonda en büyük pay artan gıda fiyatlarında.

Enerji maliyeti nisanda artış gösterdi

Enerji maliyeti, mart ayındaki belirgin yavaşlamanın (yüzde 3,5 artış) ardından nisan ayında yıllık bazda yüzde 6,8 arttı.



Gıda fiyatları yıllık yüzde 17,2 arttı

Nisan ayında gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 17,2 ile ortalamanın üzerinde bir artış gördü ve Mart ayındaki yüzde 22,3'lük artıştan yavaşladı.

Enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 5,8

Enerji ve gıda hariç enflasyon ayda yüzde 5,8 oldu.