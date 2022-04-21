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    Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yarı yarıya azaldı

    Destatis verilerine göre; Almanya'nın Rusya'ya olan ihracatı martta, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 milyar euro düşüş yaşadı.
    • AA
    • 21.04.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:22
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    Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yarı yarıya azaldı

    Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonucunda Batı ile Moskova arasında artan siyasi gerilimlerin ardından Almanya’nın, Rusya’ya ile dış ticareti yara aldı.

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre; ülkenin Rusya'ya ihracatı martta, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 milyar euro düşerek Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 oranında geriledi.

    Destatis, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışına yaptığı ihracatın mart verilerini açıkladı. Buna göre, martta Almanya’nın AB dışındaki ülkelere mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracatı şubat ayına göre yüzde 7,2 azalarak 52,8 milyar euroya indi.

    Rusya'ya yapılan yaptırımlar Almanya'nın dış ticaretine yansıdı

    Destatis açıklamasında, bu düşüşe sebep olarak, “Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, diğer ihracat kısıtlama önlemleri ve şirketlerin davranışları” gösterildi.

    ihracat

    Çin'e ihracat düşerken, ABD'ye arttı

    Almanya'nın ABD'ye ihracatı aralıkta, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 13,5 milyar euroya yükseldi. Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatının yıllık bazda yüzde 1 azalışla 10,2 milyar euroya gerilemesi dikkati çekti. İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 0,3 düşerek 6,4 milyar euroya geriledi.

    Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 8,3 arttı

    Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 8,3 artarak 2,2 milyar euro oldu.


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