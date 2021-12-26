Almanya'nın silah ihracatında rekor yılı

DPA, Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatının, bu yıl 9,04 milyar euroya ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl yaklaşık 9,04 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

2019 YILININ REKORU KIRILDI

Berlin’in silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekor 2019’da 8,02 milyar euro olmuştu.

EN FAZLA SİLAH SATIŞI MISIR'A GERÇEKLEŞTİ

Verilen yanıtta bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin Mısır olduğu kaydedildi. Berlin, Mısır’a 4,34 milyar euroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

MERKEL YÖNETİMİNİN SON İCRAATLARINDAN

Angela Merkel yönetimindeki eski Alman federal hükümeti, Mısır'a iki hassas silah ihracatını onaylamıştı. Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi, Mısır'a Thyssenkrupp Marine Systems'in üç "MEKO A-200 EN" sınıfı fırkateyni ve Diehl Defence'in "IRIS-T SLS / SLX tipi" 16 hava savunma sisteminin satılmasına onay vermişti. Alman hükümeti, ThyssenKrupp Marine Systems'in Singapur'a "218 SG" sınıfı denizaltı ihraç etmesini de onaylamıştı.

ALMANYA'DA TARTIŞMA AÇTI

Mısır'ın Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenlediği iddia edilen Suudi Arabistan'a destek vermesinden dolayı silahların bu ülkeye satılması, Almanya'da tartışmalara neden oluyor.