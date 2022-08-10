Almanya'nın temmuz enflasyonu yüzde 7,5 olarak açıklandı

Almanya'nın temmuz enflasyonu yüzde 7,5 olarak açıklandı

Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 7,5'e düştü. Ülkede enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,9 artış gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilenen ve enerji krizinin olumsuz yansımaları ile boğuşan Almanya'da, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5'e indi.

Aylık enflasyonu yüzde 0,9 arttı

Ülkede enflasyon, aylık bazda da özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliyşin etkisiyle yüzde 0,9 artış gösterdi.

Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yıllık yüzde 35,5

Almanya'da enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yıllık yüzde 35,5'i buldu.

Ülkede yıllık bazda kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 102,6, doğalgaz fiyatları yüzde 75,1 ve elektrik fiyatları yüzde 18,1 artış gösterdi.

AB uyumlu enflasyon artışı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 8,5 olarak belirlendi.Gıda fiyatları artışı yıllık bazda yüzde 14,8 olarak ölçüldü.