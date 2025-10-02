Almus Barajı’nda yetiştirilen balıklar, Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Tokat’ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üreten ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı’nda alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın su ürünlerini destekleme projesi kapsamında, bölgede alabalık yetiştiren işletmelere yıllık 233 milyon lira destek sağlanıyor.

BARAJ 1966'DAN BERİ HİZMETTE

Barajın yapımına 1964 yılında Süleyman Demirel döneminde başlandığını belirten Almus Kaymakamı Emre Çömen, “1966 yılında barajımız tamamlandı. O günden bugüne faaliyetler devam ediyor. Bölgenin en büyük barajlarından biri ve etrafını araçla turladığınızda yaklaşık 80 kilometreyi buluyor.” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YILDA 6 BİN TON

Kaymakam Çömen, balıkçılık faaliyetlerinin proje kapsamında başlatıldığını belirterek, “Barajın balık üretim kapasitesi yıllık 6 bin ton. Şu an üretimimiz yaklaşık 2 bin ton ve bu da ülke ihracatının yüzde 2’sine tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHRAÇ RUSYA'YA

Üretilen balıkların ihracatında ilk sırada Rusya’nın yer aldığını belirten Çömen, “Bunu İtalya, Yunanistan, Hollanda ve İngiltere takip ediyor. İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine, hatta Rusya’ya bile somon ve alabalık ihracatı yapıyoruz. İlçe olarak bundan gurur duyuyoruz. 29 alabalık ve somon çiftliğimiz var.” diye konuştu.